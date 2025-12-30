Социальные объекты в подмосковном Раменском подключили к электроснабжению

Все соцобъекты в Раменском подключены к электроснабжению

Все социальные объекты в подмосковном Раменском подключены к электроснабжению, проводится запуск электроэнергии в жилые дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что электроснабжение было подано в 22:30 мск. Все соцобъекты Раменского были подключены к электроснабжению, сейчас ведется запуск энергии в жилые дома.

30 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что в Раменском произошло аварийное отключение электричества. По его данным, в результате 100 тысяч человек остались без света. Также на улицах не работали светофоры и фонари.

В администрации Раменского муниципального округа заявили, что отключение в Раменском муниципальном округе произошло в результате выгорания электротехнической шины на питающем центре в Донино.

Позднее компания «Россети Московский регион» сообщила, что

электроснабжение в подмосковных городах Жуковский, Лыткарино и Раменское планируется возобновить до конца дня.

Ранее часть жителей Владивостока осталась без света и отопления.