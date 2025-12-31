Размер шрифта
СМИ сообщили об утверждении Берлином плана на случай военного конфликта

Politico: Германия утвердила план на случай военного конфликта в рамках НАТО
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Власти ФРГ подготовили закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках Североатлатнического альянса. Об этом сообщает газета Politico.

В документе описана модель эскалации конфликта, которая состоит из пяти этапов. На взгляд авторов плана, в настоящее время Германия находится на первом этапе — выявлении угроз и подготовке логистики.

Предполагается, что в случае конфликта территория страны станет основным центром и транзитным узлом для войск союзников по НАТО, а, значит, будет представлять приоритетную цель для атак дальнобойных систем противника.

Основной задачей плана является обеспечение слаженности действий военных и гражданских структур. При этом Берлин взял на себя ключевую роль в организации логистики и планировании укрепления НАТО.

23 декабря глава министерства обороны Германии Борис Писториус отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова обсудить документ об отсутствии планов нападать на страны НАТО. 

