Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Туапсе

В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — уточнили в оперштабе.

Как отмечается в сообщении, в результате инцидента повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном доме. Муниципалитет окажет помощь жильцам в восстановлении, уточнили власти. Сообщается также, что в одном из причалов Туапсе произошло возгорание, которое оперативно погасли спасатели. Также на территории НПЗ был ликвидирован пожар на площади 300 кв. м. Для проведения работ задействовали 64 человека и 16 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

До этого стало известно о повреждении газовой трубы в жилом секторе Туапсе беспилотниками. Предварительно, после нанесения ущерба газовой инфраструктуре, пострадавших не было.

30 декабря в Москвоской области от атаки БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Глава региона уточнил, что жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает, он оперативно получил необходимую помощь медиков.

Ранее сообщалось о серии взрывов в небе над Туапсе.