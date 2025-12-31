Размер шрифта
Новости политики

Путин направил новогоднее поздравление Си Цзиньпину и народу Китая

CCTV: Путин сердечно поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и весь китайский народ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Путин передал главе Китая сердечные праздничные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья. Российский лидер отметил, что в 2025 году всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая сохранило хорошую динамику развития и достигло плодотворных результатов. Москва и Пекин активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество. Обе страны взаимно ввели безвизовый режим, что значительно способствует контактам между жителями РФ и КНР.

31 декабря сообщалось, что Си Цзиньпин направил Путину поздравление с наступающим Новым годом.

До этого стало известно, что свои поздравления президент России адресовал премьер-министру Индии Нарендре Моди и папе Римскому Льву XIV, а также бывшим главам государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом. 

