Новости политики

В МИД оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

Масленников заявил, что диалог России и Евросоюза потерян не навсегда
Global Look Press

Директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил «Известиям», что диалог между РФ и Европейским союзом не потерянно навсегда.

По его мнению, у нынешней Европейской комиссии существует «срок годности», и после ее замены изберут новый состав.

«У нынешней Еврокомиссии есть свой «срок годности», после которого будет другой состав», — сказал Масленников.

26 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что РФ не испытывает дискомфорта в связи с отсутствием диалога с Европой на высшем уровне и не намерена ни за кем гоняться.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому что они настроены на «долгий и глубокий конфликт».

По его словам, европейские политики в большинстве своем не поддержали призыв президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны», написал сенатор.

Ранее в США рассказали, что может привести к нормализации отношений России и Европы.

