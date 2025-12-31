Размер шрифта
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Шувалов: новогодняя ночь в Москве будет морозной, температура до -14°C
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В ночь на Новый год в Москве ожидается морозная погода, температура опустится до -14°C. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

»-12-14°C под бой курантов и около -10-12°C в дневные часы», — сказал он.

По словам синоптика, еще более холодной будет ночь на 2 января с температурой воздуха -14-16 градусов, по области — до -19.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве будет держаться ниже нормы в первые дни после Нового года. Он уточнил, что в ночь на 2 января температура будет -13−18°C, днем температура ожидается чуть-чуть повыше — °-5−10°C, что на 5−6 градусов ниже нормы.

До этого Вильфанд заявил, что в столице ожидается резкое понижение температуры в первый день 2026 года. По его словам, в новогоднюю ночь прогнозируются «настоящие крепкие морозы». Столбик термометра опустится до -14–19℃, а днем будет не больше -10–15℃. Этот показатель на 7–8℃ ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, где будет самая неблагоприятная погода.

