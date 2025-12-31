Россия потеряла триллионы нефтедолларов на котировках международных ценовых агентств

Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, полученной в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на главу Петербургской биржи Игоря Артемьева.

«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность (расчета котировок - прим. ред.), складываются очень серьезные условия для манипуляций», - подчеркнул Артемьев.

Как отмечается, котировки на российскую нефть рассчитываются международными ценовыми агентствами на основании опросов трейдеров, торгующих «черным золотом». По мнению Артемьева, такой метод непрозрачен, несмотря на то, что методики расчетов котировок публичны.

Новость дополняется.