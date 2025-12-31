Размер шрифта
Старейшая в мире кошка отпраздновала 30-летний юбилей

Старейшей в мире кошке исполнилось 30 лет
Shutterstock/Nailia Schwarz

Старейшей в мире кошке 29 декабря исполнилось 30 лет. Об этом сообщает издание Dexerto.

Британская короткошерстная Флосси в ноябре 2022 года была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая кошка. На тот момент ей было уже 26 лет и 316 дней. На сегодняшний день возраст животного соответствует возрасту 140-160-летнего человека.

За свою долгую жизнь Флосси пережила трех хозяев. Кошка имеет проблемы со зрением и слухом, однако для своего возраста животное показывает неплохую активность, кошка до сих пор периодически играет, правда, в довольно спокойные игры.

До этого сообщалось, что пропавшая пять лет назад кошка воссоединилась с семьей под Рождество. В августе 2020 года черная кошка по кличке Бинди исчезла из дома в Хадденхеме. Хозяйка животного потратила несколько месяцев на поиски кошки и уже потеряла надежду когда-либо снова увидеть свою любимицу, но 18 декабря ей неожиданно позвонили из ветеринарной клиники, чтобы сообщить хорошую новость — Бинди нашлась.

Ранее врач объяснила, как кошки влияют на здоровье владельцев.

