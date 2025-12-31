Размер шрифта
Новости. Общество

Мошенники придумали новую схему мошеничества

Мошенники придумали схему с аннулированием штрафов ГИБДД
Мошенники начали предлагать гражданам России аннулировать штрафы ГИБДД. Это следует из данных МВД России и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из материалов следует, что среди популярных фраз аферистов есть те, которые касаются водителей. Например, злоумышленники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом мошенники обещают «100% гарантию».

Также в материалах указывается, что преступники обманывают россиян, предлагая в том числе аннулировать штрафы ГИБДД.

Также остаются актуальными у аферистов и схемы якобы с дорожно-транспортными происшествиями, в которые попали родственники потенциальных пострадавших. Злоумышленники связываются с человеком и убеждают его в том, что его, например, сын в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, и теперь «необходимо решить вопрос».

До этого сообщалось, что подростки в России, пытающиеся обойти блокировку платформы Roblox, массово становятся жертвами злоумышленников, которые полностью выводят из строя их iPhone с последующим требованием выкупа.

Ранее эксперт рассказала о режиме работы хакеров на новогодних каникулах.

