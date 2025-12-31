Жителей ряда регионов РФ предупредили о 40-градусных морозах в ночь на 1 января

Шувалов: в Магаданской области в ночь на 1 января ожидаются морозы до -48°C

Температура воздуха опустится до -40°C и ниже в нескольких регионах России в новогоднюю ночь. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

Метеоролог рассказал, что в ночь на 1 января в Магаданской области ожидаются 48-градусные морозы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на востоке и северо-востоке Республики Саха (Якутии). По словам специалиста, сильные морозы географически прогнозируются в тех местах, в которых они обычно бывают в данное время года.

«То есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области — там -40–45°C, Верхоянск и Оймякон — -48°C», — уточнил Шувалов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» сообщил, что столбики термометров в Москве в новогоднюю ночь будут показывать от -12°C до -14°C. Днем температура воздуха составит от -10°C до -12°C. При этом ночь на 2 января будет еще более холодной — в российской столице ожидается от -14°C до -16°C, а в Московской области — до -19°C.

Ранее москвичей предупредили, что высота снежного покрова к Новому году приблизится к 20 см.