Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Жителей ряда регионов РФ предупредили о 40-градусных морозах в ночь на 1 января

Шувалов: в Магаданской области в ночь на 1 января ожидаются морозы до -48°C
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Температура воздуха опустится до -40°C и ниже в нескольких регионах России в новогоднюю ночь. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

Метеоролог рассказал, что в ночь на 1 января в Магаданской области ожидаются 48-градусные морозы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на востоке и северо-востоке Республики Саха (Якутии). По словам специалиста, сильные морозы географически прогнозируются в тех местах, в которых они обычно бывают в данное время года.

«То есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области — там -40–45°C, Верхоянск и Оймякон — -48°C», — уточнил Шувалов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» сообщил, что столбики термометров в Москве в новогоднюю ночь будут показывать от -12°C до -14°C. Днем температура воздуха составит от -10°C до -12°C. При этом ночь на 2 января будет еще более холодной — в российской столице ожидается от -14°C до -16°C, а в Московской области — до -19°C.

Ранее москвичей предупредили, что высота снежного покрова к Новому году приблизится к 20 см.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539953_rnd_3",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+