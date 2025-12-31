«Человека-паука» выпустили из изолятора после задержания на суде Долиной

«Человек-паук» вышел из изолятора после акции во время слушания по делу Долиной

Закончился административный арест мужчины, устроившего перформанс в костюме Человека-паука возле Верховного суда России во время рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он покинул изолятор», — предает агентство.

Мужчину в костюме арестовали 17 декабря. В день заседания по делу о квартире певицы Долиной он пришел к зданию суда в образе супергероя, и был задержан. В момент проведения слушаний фигурант бегал вокруг здания Верховного суда и выкрикивал фразу: «Долина — тоже Человек-паук». Он также оставил плакат «тайного общества художников» с шаржем на Долину и подписью «Лох-лото».

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а полученные от продажи деньги перевела мошенникам. Обманщик, представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга, предъявил ей документ с фотографией британского актера Тома Холланда, исполнявшего роль супергероя. После этого россияне в социальных сетях начали активно шутить, что артистку «обманул Человек-паук». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.