СМИ: Трамп понимает, что Москва собирается нанести Киеву «знаменитый ответный удар»

29 декабря ВСУ атаковали беспилотниками резиденцию президента РФ Владимира Путина. Российский лидер проинформировал об этом президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре, и Трамп заявил, что он «очень разгневан» этим заявлением, сообщает норвежское издание Steigan.

»Москва собирается дать Киеву заметный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп это понимает», — подчеркивается в материале.

30 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом. По его словам, эти действия были направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

До этого российские ПВО отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию.