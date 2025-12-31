На территории НПЗ в Туапсе потушили пожар на площади 300 кв. м

Пожар на площади в 300 кв. м потушили на территории НПЗ в Туапсе, к работам были привлечены 64 человека и 16 единиц техники. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Кроме того, оперативно было ликвидировано возгорание на одном из причалов.

«К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в публикации.

В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека.

До этого стало известно о повреждении газовой трубы в жилом секторе Туапсе беспилотниками. Предварительно, после нанесения ущерба газовой инфраструктуре, пострадавших не было.

30 декабря в Москвоской области от атаки БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Глава региона уточнил, что жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает, он оперативно получил необходимую помощь медиков.

Ранее сообщалось о серии взрывов в небе над Туапсе.