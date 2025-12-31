Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Ученый рассказал, где в России раньше всего наступит астрономический Новый год

Жители села Уэлен первыми в РФ по астрономическому времени встретят Новый год
king194/Shutterstock/FOTODOM

Жители населенного пункта Уэлен на Чукотке первыми в России по астрономическому времени встретят Новый год — это самый восточный населенный пункт в стране. Об этом ТАСС сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов.

«Если бы наступление Нового года определялось только географической долготой населенного пункта, а не поясным временем, то в нем Новый год наступил бы раньше всего», — пояснил он.

По словам астронома, одновременно с Чукоткой Новый год наступит и на Камчатке. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа живут в часовом поясе МСК + 9 часов.

Уэлен — самый восточный населенный пункт Российской Федерации и Евразии, который находится на берегу Берингова пролива. Поселок известен как центр традиционного промысла морских млекопитающих и косторезного искусства чукчей и эскимосов. Население составляет около 700 человек, а климат характеризуется суровыми арктическими условиями.

Ранее в Подмосковье свыше ста тысяч человек остались без света в преддверии Нового года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539737_rnd_2",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+