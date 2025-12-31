Ученый рассказал, где в России раньше всего наступит астрономический Новый год

Жители села Уэлен первыми в РФ по астрономическому времени встретят Новый год

Жители населенного пункта Уэлен на Чукотке первыми в России по астрономическому времени встретят Новый год — это самый восточный населенный пункт в стране. Об этом ТАСС сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов.

«Если бы наступление Нового года определялось только географической долготой населенного пункта, а не поясным временем, то в нем Новый год наступил бы раньше всего», — пояснил он.

По словам астронома, одновременно с Чукоткой Новый год наступит и на Камчатке. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа живут в часовом поясе МСК + 9 часов.

Уэлен — самый восточный населенный пункт Российской Федерации и Евразии, который находится на берегу Берингова пролива. Поселок известен как центр традиционного промысла морских млекопитающих и косторезного искусства чукчей и эскимосов. Население составляет около 700 человек, а климат характеризуется суровыми арктическими условиями.

