Воробьев: в Подмосковье от атаки БПЛА пострадал один человек

В Подмосковье от атаки БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, пострадал мужчина 57 лет. С осколочными ранениями спины и руки его доставили в травмотологический центр Красногорской больницы. В настоящее время ему провели обследования и первичную обработку ран, пишет Воробьев. По информации главы региона, состояние пострадавшего мужчины оценивается как средней тяжести, стабильное, при этом угрозы для жизни нет. Медики оперативно оказали ему всю необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия, как отмечает Воробьев, работают экстренные службы и полиция. Всего 30 декабря в Московской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове. Система противовоздушной обороны продолжает работу. Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате падения произошел взрыв.

