Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей

Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте в Барнауле девочек как тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Как рассказали в ведомстве, дети в настоящее время проходят лечение в отделении реанимации. «Одна из пострадавших находится на ИВЛ», — сообщили в министерстве.

Накануне сообщалось, что батут, на котором в Барнауле играли дети, перевернулся от порыва ветра и лопнул. В результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. По словам очевидицы произошедшего, одна из них была в крови.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

В городской мэрии сообщили, что батут, из-за опрокидывания которого пострадали две девочки, принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП).

Глава Алтайского края Виктор Томенко в связи со случившемся поручил проверить в регионе все аттракционы.