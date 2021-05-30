Мурашко назвал условие ухода коронавируса из России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нужно остановить [распространение вируса]. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что новая коронавирусная инфекция у многих заболевших протекает в тяжелой форме, заболевание подчас бывает смертельным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в столице после майских праздников.

За весь период пандемии в России выявили более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 121 тыс. заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».