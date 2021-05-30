В Москве четвертый день подряд выявляют больше 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве четвертые сутки подряд выявляют больше 3 тысяч случаев коронавируса.

По данным столичного оперштаба, за прошедший день инфекцию выявили у 3 719 человек, были госпитализированы 916, вылечились 2 547, скончались 59. Днем ранее сообщалось о 3 241 случае COVID-19.

Всего в столице было подтверждено 1 060 588 случаев заражения, выздоровели 1 177 356 жителей Москвы, умерли 20 060.

В начале этого года коронавирус ежедневно выявляли у более пяти тысяч человек, в феврале этот показатель опустился ниже двух тысяч, а в апреле начал вновь расти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников. По его словам, всплеск выявлений и госпитализаций произошел потому, что многие горожане почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы, а решили обратиться к врачу только дождавшись рабочих дней.