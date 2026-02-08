Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social назвал неудачником за критику политики страны американского фристайлиста Хантера Хесса, выступающего на Олимпийских играх в Италии.

«Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — написал Трамп.

Хантер Хесс во время пресс-конференции заявил, что для него «представлять США сейчас вызывает смешанные чувства» и он не поддерживает политику страны. Хесс является действующим участником олимпийской сборной США по фристайлу.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее в США заявили о намерении использовать Олимпиаду для усиления позиций.