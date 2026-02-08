Из пансионата в Новой Москве в больницу привезли 12 пенсионеров

Из пансионата в Новой Москве госпитализировали по меньшей мере 12 пенсионеров, сообщает Mash.

По предварительной информации, у пожилых людей в пансионате в деревне Пенино Троицкого района кишечная инфекция. Однако родным пенсионеров говорят, что это ОРВИ. В больницу отвозят тех, кто болел или контактировал с заболевшими.

«Вирус якобы привезли двое зараженных, когда вернулись от родных», — пишет Telegram-канал.

В конце декабря в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном произошло массовое отравление: пострадали 30 человек, как минимум один не выжил.

По данным Mash, сотрудники пансионата два дня не вызывали скорую и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев, за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предположили, что причиной отравления могла быть вода. СК возбудил уголовное дело.

Ранее около 200 пассажиров заразились «загадочной болезнью» в круизе.