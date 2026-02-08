Лукашенко созвонился с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул Первого».

В посте говорится, что главной темой беседы было заседание Высшего государственного совета Союзного государства (высшего органа Союзного государства, образованного странами на основе договора 1999 года. — «Газета.Ru»). Политики говорили о времени и сроках его проведения, подготовке и ключевых вопросах взаимодействия Минска и Москвы.

Кроме этого, главы государства обсуждали белорусско-российские совместные проекты, обстановку в регионе и международные вопросы, добавляет Telegram-канал.

В конце декабря Путин на встрече с Лукашенко заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств. Российский лидер рассказал, что Москва и Минск «плотно работают» на уровне правительств. Несмотря на это, у президентов «всегда находится то, о чем нужно поговорить».

