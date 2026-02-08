Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул Первого».

В посте говорится, что главной темой беседы было заседание Высшего государственного совета Союзного государства (высшего органа Союзного государства, образованного странами на основе договора 1999 года. — «Газета.Ru»). Политики говорили о времени и сроках его проведения, подготовке и ключевых вопросах взаимодействия Минска и Москвы.

Кроме этого, главы государства обсуждали белорусско-российские совместные проекты, обстановку в регионе и международные вопросы, добавляет Telegram-канал.

В конце декабря Путин на встрече с Лукашенко заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств. Российский лидер рассказал, что Москва и Минск «плотно работают» на уровне правительств. Несмотря на это, у президентов «всегда находится то, о чем нужно поговорить».

Ранее Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил Белоруссию.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!