Мелони назвала врагами протестующих против Олимпиады

Премьер Италии назвала врагами протестующих против Игр и остановивших поезда
Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала врагами тех, кто во время Олимпиады устроил беспорядки в Милане и остановил движение поездов под Болоньей. Свое возмущение она выразила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Есть те, кто является врагами Италии и итальянцев, устраивающие демонстрации «против Олимпийских игр» и добивающиеся их трансляции … по всему миру. А другие тем временем перерезают железнодорожные кабели, чтобы помешать отправлению поездов», — написала Мелони.

Оба инцидента, о которых идет речь, произошли в первый полноценный день соревнований — 7 февраля.

В Милане около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию против высоких цен на жилье и воздействия Олимпиады на экологию. Примерно 100 из них, отделившись от толпы, забросали полицейских петардами, дымовыми шашками и бутылками.

В тот же день на трех участках железной дороги под Болоньей произошли ЧП, из-за которых проходящие там поезда отстали от расписания на 2,5 часа. Ущерб достиг нескольких миллионов евро. Минтранс Италии назвал случившееся саботажем и сообщил о начале расследования «по подозрению в терроризме».

Ранее в Милане заметили банду наперсточников, которых никак не может поймать полиция.
 
