Губернатор назвал крайне сложную ситуацию в Белгородской области испытанием

Гладков назвал ситуацию в Белгородской области крайне сложной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ситуация в регионе остается «крайне сложной».

Чиновник назвал ее «очередным испытанием» и рассказал, что в регион прибыли дополнительные специалисты. Он заверил, что власти стараются последовательно делать все необходимое.

«Мне кажется, последовательное, спокойное решение даже самых сложных вопросов позволяет нам пройти с меньшими потерями», — сообщил глава области и подчеркнул, что всегда остается на связи с жителями.

Он добавил, что если какие-то проблемы пропустят, власти скорректируют свою работу.

Новость дополняется.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!