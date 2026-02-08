Комик Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому пришлось покинуть Россию из-за запрета на въезд, поблагодарил страну за творческое развитие. Обращение опубликовано на странице артиста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сабуров рассказал, что его творческий путь начался 15 лет назад в Екатеринбурге и продолжился в Москве.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал комик.

Он добавил, что сейчас юристы решают с компетентными органами вопрос с запретом на въезд. Сабуров также попросил журналистов проявить уважение к его частной жизни.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров после депортации из РФ решил провести концерты в двух азиатских странах.