Стало известно об ограничениях в законе о самозапрете на азартные игры

ТАСС: россияне смогут снимать самозапрет на азартные игры не ранее чем через год

Россияне, которые установят самозапрет на азартные игры после начала действия закона, смогут отозвать заявление и вернуть себе право делать ставки не ранее чем через год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ с нововведениями в законе.

«Физическое лицо вправе направить в единый регулятор азартных игр заявление об исключении информации о нем из перечня не ранее чем через 12 месяцев со дня включения», — говорится в документе.

При этом сам самозапрет можно установить на срок и более 12 месяцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх в декабре прошлого года. Закон заработает с 1 сентября 2026 года. Букмекерским конторам и тотализаторам нельзя будет принимать ставки, заключать пари и брать деньги от граждан, которые добровольно ограничили себя от азартных игр.

Перечень будет обновляться ежедневно в 12.00 и в полночь по московскому времени, его не будут публиковать в открытом доступе.

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапрет на автоматические списания средств с банковских карт.