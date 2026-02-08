«США должны быть с нами»: в МИД Украины заявили о подвижках по гарантиям безопасности

Глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью Reuters сообщил, что США готовы ратифицировать в конгрессе гарантии безопасности для республики.

По словам министра, таким образом Вашингтон создаст «страховочный механизм» безопасности, чтобы подкрепить мирное соглашение. При этом американских военных на территории Украины не будет.

«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев... Они должны быть с нами — и они уже работают в этом направлении. Это огромное, огромное достижение», — отметил Сибига.

До этого стало известно, что представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря президент Владимир Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Ранее на Украине назвали принципиальным непризнание Крыма и Донбасса российскими.