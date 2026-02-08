Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«США должны быть с нами»: в МИД Украины заявили о подвижках по гарантиям безопасности

Сибига: США готовы ратифицировать в конгрессе гарантии безопасности Украины
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью Reuters сообщил, что США готовы ратифицировать в конгрессе гарантии безопасности для республики.

По словам министра, таким образом Вашингтон создаст «страховочный механизм» безопасности, чтобы подкрепить мирное соглашение. При этом американских военных на территории Украины не будет.

«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев... Они должны быть с нами — и они уже работают в этом направлении. Это огромное, огромное достижение», — отметил Сибига.

До этого стало известно, что представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря президент Владимир Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Ранее на Украине назвали принципиальным непризнание Крыма и Донбасса российскими.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!