Армия

Российские войска ударили по аэродрому в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому в Миргороде
Сергей Орлов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили аэродром в Полтавской области Украины, где приземлился борт с оружием. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ», — сообщил он.

По словам местных жителей, произошло несколько взрывов, над объектом виднелся густой дым.

6 февраля в Минобороны РФ рассказали, что российские силы в период с 31 января по 6 февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска ударили по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России рассказали об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ.
 
