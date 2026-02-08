Размер шрифта
Лавров созвонился с главой МИД Омана по ситуации вокруг Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Омана аль-Бусаиди переговоры Ирана и США
Ministry of Foreign Affairs of R/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом аль-Бусаиди. Об этом сообщает в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство РФ.

Министры обсудили ситуацию в Иране после состоявшихся в Маскате непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона. Султанат при этом выполнял роль посредника, говорится в пресс-релизе.

В МИД РФ добавили, что Лавров и аль-Бусаиди согласились в том, что нужно содействовать дальнейшему ирано-американскому переговорному процессу, чтобы устранить риски вооруженного столкновения и обеспечить стабильность в регионе.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана.
 
