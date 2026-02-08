Индия избегает российской нефти, чтобы заключить соглашения с США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в марте-апреле. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries уже запланировали ряд поставок российских энергоносителей на март, но они не заключают новые сделки на начало весны. Большинство других нефтепереработчиков перестали покупать российскую нефть, отмечает агентство.

США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

