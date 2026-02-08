СМИ узнали, что Вашингтон и Киев обсуждали сроки выборов на Украине

Reuters: Вашингтон и Киев обсудили график с выборами на Украине в мае

Официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, график также предусматривает референдум по соглашению и проведение на Украине выборов в мае.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману политик отмечал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

