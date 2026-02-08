На Украине назвали принципиальным непризнание Крыма и Донбасса российскими

Киев никогда не признает суверенитет Москвы над Донбассом и Крымом, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Reuters.

По словам министра, соответствующее решение любой страны будет «юридически ничтожным».

«Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — подчеркнул Сибига.

5 февраля Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. По его словам, «украинские территории остаются украинскими».

В этот же день депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы произойдет после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Западе предположили, что Зеленскому выгоднее терять территории в боях.