В Кремле раскрыли, что Путин и Лукашенко обсуждали по телефону

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили международную повестку. Об этом сообщает Кремль на канале в мессенджере Мах.

Там подтвердили, что политики также говорили о подготовке заседания Высшего государственного Совета Союзного государства (высшего органа Союзного государства, образованного РФ и Белоруссией на основе договора 1999 года. — «Газета.Ru») в конце месяца.

До этого о беседе глав государств написал близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул Первого». Он назвал главной темой разговора заседание совета, однако упомянул, что лидеры затронули и белорусско-российские совместные проекты, обстановку в регионе и международные вопросы.

В конце декабря Путин на встрече с Лукашенко заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств. Российский лидер рассказал, что Москва и Минск «плотно работают» на уровне правительств. Несмотря на это, у президентов «всегда находится то, о чем нужно поговорить».

