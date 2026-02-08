На Украине зафиксировали землетрясение

В Полтавской области в воскресенье, 8 февраля, зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте главного центра специального контроля государственного космического агентства Украины.

«Подземные толчки произошли около 15:33 (16:33 мск), очаг был на глубине примерно 9 км», — говорится в публикации.

В центре добавили, что по классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

1 февраля в юго-западной части Тихого океана у побережья Королевства Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. По данным EMSC, толчки произошли в 20:59 (23:59 мск) в 112 км к северо-востоку от столицы Нукуалофа, где проживают около 22,4 тыс. чел. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

В конце января у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Эпицентр находился в 189 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км. До этого в регионе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5. Эпицентр толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Ранее у побережья Крыма произошло землетрясение.