Киев в ходе переговоров по урегулированию конфликта может пойти на хитрость в вопросе размещение иностранных войск на территории Украины. Об этом пишет L'Antidiplomatico со ссылкой на слова украинского политолога Руслана Бортника.

Он отметил, что в случае получения Украиной надежных гарантий безопасности нет необходимости вводить иностранные войска.

«Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра», — заявил Бортник.

Как уточняется в материале, с помощью такого подхода Киев может отказаться от размещения западных войск после достижения перемирия, но при этом разработать план, который в другой форме все равно будет предусматривать их присутствие на Украине.

15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что любые иностранные военные контингенты на Украине рассматриваются как законные цели для российских войск.

23 января The New York Times писала, что в Киеве изменили мнение по поводу размещения европейского военного контингента на территории республики.

По информации издания, в частных беседах некоторые украинские официальные лица отвергают помощь европейских стран, заявляя, что у них нет опыта ведения боевых действий в условиях современной войны, где используются новые технологии, например, беспилотники.

Ранее МИД РФ обвинил Киев и Запад в попытках сорвать инициативы по урегулированию.