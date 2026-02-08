Стало известно, почему французского лыжника не наказали за нарушение правил в скиатлоне

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот объяснил позицию жюри, оставившего без изменения результат французского лыжника Матиса Деложа в скиатлоне на Олимпиаде, передает TV2.

«При принятии всех решений жюри учитывает, повлиял ли этот срез на конечный результат. За 6,6 км до финиша, когда он лидировал и сохранил лидерство, было принято решение, что это не повлияло на результат», — сказал Ламплот.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у Деложа.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При это

Ранее Делож заявил, что срез угла во время гонки на ОИ ему не помог.