Общество

Жители Омска пожаловались на «газовую камеру» в городе

«Дыши! Омск» опубликовал жалобы горожан на резкий запах химии и гари в городе
Алексей Мальгавко/Reuters

Жители Омска пожаловались на едкий химический запах, проникающий даже сквозь закрытые стеклопакеты и вызывающий головную боль. Сообщения об этом появились в экологическом паблике «Дыши! Омск» в VK.

Подписчики рассказали о «невыносимом запахе химии, смеси дыма, гари и горелой шерсти, который проникает даже через закрытые пластиковые окна». При этом, по их словам, в квартирах становится невозможно дышать, и начинает болеть голова.

«По указанному адресу была отправлена заявка в экомониторинг Минприроды Омской области», — сообщили администраторы паблика.

В комментариях к посту жалуются жители конкретных районов: на «гарь с химозой» — у офтальмологической больницы, на «вонь газа» — на пересечении улиц Жукова и Маяковского, на «сильнейший запах химии или газа» — на улице Карла Маркса, на «газовую камеру» — на Иртышской набережной.

Едкий химический запах тревожит горожан не впервые: в октябре пользователи соцсетей из Омска возмущалисьhttps://www.gazeta.ru/social/news/2025/10/25/27032198.shtml, что в городе пахнет ацетоном и газом, как будто «не выключили плиту».

В 2019 году Омск вошелhttps://www.gazeta.ru/business/2019/09/04/12623989.shtml в число российских городов, где запустили пятилетнюю программу мониторинга окружающей среды «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология». В частности, Омский нефтеперерабатывающий завод (ОМПЗ) за это время должен был снизитьhttps://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/23/n_13377043.shtml объем выброс на 56,2 тыс. тонн.

Ранее ученые назвали самые экологически чистые и грязные шоссе на севере Москвы.
 
