Армия

США провели учения Killer Tomato с участием боевого корабля USS Santa Barbara

ВС США провели учения с боевой стрельбой в Персидском заливе
Reuters

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что на минувшей неделе провело в Персидском заливе учения с задействованием боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II. Об этом сообщается на странице CENTCOM в соцсети X.

В публикации отмечается, что учения Killer Tomato состоялись под руководством ВВС и военно-морских сил США.

«Учения обеспечили реалистичную подготовку для повышения квалификации в области надводной артиллерии, а также укрепили совместную военно-воздушную и морскую интеграцию, боеготовность и сдерживание в регионе», — говорится в публикации.

21 января газета The Wall Street Journal писала, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. По данным журналистов, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

27 января стало известно, что атомный авианосец Военно-морских сил Abraham Lincoln приблизился к Оману. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в X заявило, что ударная группа во главе с авианосцем выполняет задачи в акватории Индийского океана.

Ранее на Западе сообщили, что Трамп может начать военную операцию против Ирана.
 
