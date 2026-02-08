Сибига назвал единственного человека, способного остановить конфликт на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Reuters рассказал, у кого есть возможность остановить российско-украинский конфликт.

По его мнению, президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину необходимо встретиться лично, чтобы обсудить самые сложные вопросы, оставшиеся в рамках мирных переговоров. Сибига добавил, что только Трамп обладает властью добиться соглашения между ними.

«Только Трамп может остановить войну», — заявил глава украинского МИД.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби состоялись 4 и 5 февраля. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными». Также он сообщил о договоренности делегаций по поводу обмена 314 военнопленных. Затем Зеленский анонсировал следующую встречу, которая, скорее всего, пройдет в США.

После переговоров ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что разработка мирного соглашения в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса может занять как минимум полтора месяца. Одним из главных нерешенных вопросов сейчас является вывод ВСУ с территории Донбасса, на котором настаивает Россия. Украина же выступает против такого решения.

Ранее в СЩА сочли бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза.