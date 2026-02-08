В Астраханской области несколько человек спасли с дрейфующей льдины

МЧС: в Астраханской области семь человек спасли с дрейфующей льдины

В Астраханской области семь человек спасены с дрейфующей льдины. Об этом рассказала пресс-служба главного управления МЧС России по региону в мессенджере Max.

«Сегодня на реке Волга оторвалась льдина, на которой находились семь человек. На место происшествия были направлены силы и средства для спасения людей с дрейфующей льдины», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате всех удалось спасти, медицинская помощь никому не потребовалась. В данной работе задействовали девять человек и четыре единицы техники.

До этого в акватории морского порта Корсаков в Сахалинской области пропал 50-летний мужчина, который проводил водолазные работы вместе с напарником. 24 января сотрудники экстренных служб развернули масштабную поисково-спасательную операцию — поиски велись как в районе исчезновения, так и на расширенной акватории.

Спустя почти сутки экипаж судна «Иван Капралов» заметил пострадавшего и поднял его на борт, впоследствии мужчину пересадили на спасательное судно «Отто Шмидт». Спасенный находился в удовлетворительном состоянии, срочная медицинская помощь ему не требовалась.

Ранее на Камчатке спасатели эвакуировали с дрейфующих льдин собак.