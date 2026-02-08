В Белгороде начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы

В Белгороде начался прием заявок на эвакуацию жителей в Крым и соседние регионы

Жители Белгорода могут отправить своих детей школьного возраста в Крым или близлежащие регионы, заявил в видеообращении в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что для этого родители должны оставить заявки в городской администрации. Власти также готовы переместить в другие регионы многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров. Эти категории граждан тоже могут обратиться в белгородскую администрацию.

«Если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу», — сообщил чиновник и добавил, что при желании родители могут оставить там детей, а власти возьмут на себя ответственность за их нахождение.

До этого Гладков заявил, что ситуация в Белгороде после ракетных обстрелов остается «крайне сложной». Чиновник назвал ее «очередным испытанием» и рассказал, что в регион прибыли дополнительные специалисты. По его словам, власти стараются делать все необходимое.

Гладков уточнил, что удалось восстановить газоснабжение и решить проблемы с водоотведением. Однако проблемы с отоплением сохраняются, что создает дополнительные сложности в период низких температур.

