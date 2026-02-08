«Отклонили, потому что это мы»: Тарасова об апелляции Коростелева

Тарасова намекнула на предвзятость в отказе по апелляции Коростелева

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на отклонение протеста на результаты олимпийского скиатлона со стороны российского лыжника Савелия Коростелева. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Отклонили, потому что это мы. Наверняка, все же было видно по телевидению. У нас вон такое с Петром Гуменником творится, что дальше ехать некуда. Не хочу ничего говорить», — заявила Тарасова.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у Деложа.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При это

Ранее стало известно, почему французского лыжника не наказали за нарушение правил в скиатлоне.