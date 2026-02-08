В МОК не стали комментировать высказывания Баньки по Тутберидзе

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил журналистам, что не считает важным для себя высказывание главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.

«Для меня это не столь важный вопрос. Этот случай рассматривало WADA, я не буду спекулировать на деталях. В данной ситуации, насколько я понимаю, никаких новых доказательств нет. Нужно спрашивать об этом директора WADA, потому что они занимались этим расследованием», — сказал Адамс.

Банька заявил, что испытывает дискомфорт в связи с участием тренера Этери Тутберидзе в Олимпийских играх, так как в прошлом она была наставником фигуристки Камилы Валиевой, замешанной в скандале с допингом.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова главы WADA про Тутберидзе.