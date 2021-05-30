В России выявили 9 694 новых случая коронавируса
close
В России выявили 9 694 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 7 386 пациентов, скончались 355.
Большинство случаев коронавируса зафиксировали в Москве (3 719), Петербурге (829), Московской области (748), Ростовской области (179) и Воронежской области (145).
За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 5 063 442 жителей России, выздоровели 4 677 870, умерли 121 162.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников.
close