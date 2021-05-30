Осужденный за шпионаж в пользу России экс-спецназовец оспорил приговор американского суда

Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, который обвинен в шпионаже в пользу России, намерен обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу федерального суда Восточного округа американского штата Вирджиния.

Мужчину приговорили к более чем 15 годам тюрьмы. Он подал апелляцию, а также безуспешно попытался отменить признание своей вины.

Деббинса 14 мая приговорили к указанному сроку тюремного заключения. По версии следствия, он «вступил в сговор с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им данных, касающихся национальной безопасности США».

Мужчина признал свою вину в ноябре прошлого года. По материалам дела, фигурант якобы передавал секретные материалы с 1996 по 2011 год.

Ранее Деббинс направил написанное от руки ходатайство. Он попросил суд не учитывать свое сделанное в ноябре 2020 года признание.

В ответном ходатайстве представители прокуратуры уточнили, что в соответствии с законом, он не может отказываться от своего признания вины. В результате адвокат отставного спецназовца Дэвид Беновиц сказал, что его клиент отказывается от требований отменить это признание.

Ранее суд отправил жителя Крыма на 11 лет в колонию за госизмену.