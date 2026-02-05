В России закрепляется тренд на частую смену работы

Тренд на частую смену рабочих мест приобретает массовый характер. Особенно он заметен среди представителей поколения Z, но эта привычка постепенно распространяется и на людей старшего возраста, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

По ее словам, многие сотрудники теряют интерес к своей должности, называют рабочую среду в целом «токсичной» или поддаются иллюзии быстрых карьерных перспектив под влиянием социальных сетей и культуры «блогерского успеха».

«Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно, ориентируясь исключительно на доступные условия и уровень зарплаты, а не на формат работы или конкретные обязанности. Недостаточное понимание собственных целей и стратегии профессионального развития приводит к быстрому выгоранию и неудовлетворенности», — объяснила Пак.

Компании все чаще сталкиваются с ситуациями, когда кандидаты уходят в поисках чего-то, как им кажется, лучшего уже через несколько месяцев после трудоустройства, оставляя при этом незавершенные дела.

«Переход на ведение электронных трудовых книжек в какой-то мере мог повлиять на то, что некоторые работники стали менее внимательны к собственной карьерной истории. Раньше наличие бумажного документа заставляло их регулярно следить за его обновлением и самостоятельно контролировать частоту смены рабочих мест. Сейчас бюрократическая процедура существенно упростилась. Все записи вносятся автоматически в цифровом формате, и сотрудникам не приходится оформлять стаж вручную, что в некотором смысле снижает степень осознанности того, как часто они меняют работу», — поделилась HR-специалист.

Цифровая среда облегчила поиск вакансий и снизила барьеры на рынке труда, но при этом сформировала и искаженные ожидания. Социальные сети и идея «быстрого успеха» создают обманчивое впечатление, что можно за короткий срок построить карьеру и получить высокую зарплату. В результате, когда молодые специалисты сталкиваются с длительной, системной и трудоемкой работой, они быстро теряют мотивацию и выгорают.

«Перед трудоустройством необходимо определить собственные цели и приоритеты, выбрать интересную сферу деятельности и оценить формат занятости — возможно, лучше подойдет проектная работа или фриланс. Изучение потенциального работодателя, его ценностей и отзывов сотрудников, а также реалистичные ожидания и понимание того, что карьерное развитие требует времени и усилий, помогают принимать взвешенные решения и выстраивать долгосрочную профессиональную стратегию», — посоветовала она.

Если в резюме уже присутствует частая смена мест работы, стоит заранее подготовить этому четкие и нейтральные объяснения.

«Достаточно кратко, без лишних подробностей обозначить объективные причины, будь то личные обстоятельства, переезд, семейные вопросы или особенности предыдущей позиции, например временный проект или работа на декретной ставке. В случае вынужденного ухода по причинам, связанным с работодателем, например, если он не выполнял своих обязательств, не стоит переходить к критике — корректная и взвешенная формулировка выглядит более профессионально», — сказала эксперт.

После объяснения причин следует сосредоточиться на результатах, достигнутых за короткий период.

«Например, можно подчеркнуть, что за семь месяцев на позиции удалось реализовать три крупных проекта, обучить команду из двадцати человек или улучшить показатели работы отдела на столько-то процентов. Это демонстрирует, что даже непродолжительный опыт был продуктивным и ценным», — рекомендовала Пак.

Только осознанный подход к карьере, трезвая оценка собственных сил и тщательный анализ информации о работодателе помогают избежать частой смены работы и минимизировать риски профессионального выгорания. В конечном счете эти меры обеспечат вашей карьере стабильное и планомерное развитие, резюмировала эксперт.

