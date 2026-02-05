«Самый высокий риск применения ядерного оружия»: генсек ООН обратился к России и США

Гутерриш призвал Россию и США договориться о соглашении по ядерному оружию

Риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США.

Генсек отметил, что впервые за более чем 50 лет в мире нет обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы этих двух государств.

«И все же даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду. Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющимся условиям», — призвал Гутерриш.

Он добавил, что президенты РФ и США понимают, как важно не допустить возвращения к миру бесконтрольного распространения ядерного оружия.

«Я призываю оба государства незамедлительно вернуться за стол переговоров и согласовать преемственную рамочную программу, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность», — заключил Гутерриш.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. В Вашингтоне считают это самым важным, что можно сделать для мира и стабильности.

Ранее в МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения ДСНВ.