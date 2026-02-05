Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

«Самый высокий риск применения ядерного оружия»: генсек ООН обратился к России и США

Гутерриш призвал Россию и США договориться о соглашении по ядерному оружию
Andrew Kelly/Reuters

Риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США.

Генсек отметил, что впервые за более чем 50 лет в мире нет обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы этих двух государств.

«И все же даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду. Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющимся условиям», — призвал Гутерриш.

Он добавил, что президенты РФ и США понимают, как важно не допустить возвращения к миру бесконтрольного распространения ядерного оружия.

«Я призываю оба государства незамедлительно вернуться за стол переговоров и согласовать преемственную рамочную программу, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность», — заключил Гутерриш.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. В Вашингтоне считают это самым важным, что можно сделать для мира и стабильности.

Ранее в МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!