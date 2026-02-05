Рак оказался самой частой причиной инвалидности по итогам страховых выплат

По статистике Совкомбанк Страхования Жизни, за 2025 год объем выплат по причине инвалидности достиг 198 млн рублей, что превышает показатель 2024 года более чем в два раза, а частота случаев увеличилась почти на 30%. При этом онкология стала самой частой причиной страховых случаев, связанных с установлением инвалидности.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Онкологические заболевания и последствия химиотерапии часто приводят к стойким ограничениям жизнедеятельности, что является основанием для установления группы инвалидности. При диагностировании онкологии пациенты направляются на государственную медико-социальную экспертизу либо после первого этапа лечения, либо сразу — в случае отказа от него. По результатам этой процедуры и оценки состояния присваивается та или иная группа инвалидности», — пояснили в Совкомбанк Страхование Жизни.

Самая часто встречающаяся группа инвалидности — вторая, выплаты по ней составили 112,1 млн рублей (151 случай). Критерием для установления данной группы является наличие стойких нарушений функций организма (в диапазоне 70–80%).

Среди самых частых причин инвалидности помимо онкологии: болезни системы кровообращения — перенесенные инсульты и инфаркты, последствия тяжелых травм — в том числе после ДТП и падений.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на страховую защиту от критических заболеваний. Параллельно увеличивается и частота страховых случаев, связанных с инвалидностью, особенно из-за онкологии. Это подтверждает важность финансовой защиты на этапе лечения и реабилитации», — отметили в страховой компании.

Ранее онколог объяснил, почему бесплатное лечение рака в России не всегда оказывается бесплатным.