Рак оказался самой частой причиной инвалидности по итогам страховых выплат

Страховщики сообщили о росте выплат по инвалидности из-за рака

По статистике Совкомбанк Страхования Жизни, за 2025 год объем выплат по причине инвалидности достиг 198 млн рублей, что превышает показатель 2024 года более чем в два раза, а частота случаев увеличилась почти на 30%. При этом онкология стала самой частой причиной страховых случаев, связанных с установлением инвалидности.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Онкологические заболевания и последствия химиотерапии часто приводят к стойким ограничениям жизнедеятельности, что является основанием для установления группы инвалидности. При диагностировании онкологии пациенты направляются на государственную медико-социальную экспертизу либо после первого этапа лечения, либо сразу — в случае отказа от него. По результатам этой процедуры и оценки состояния присваивается та или иная группа инвалидности», — пояснили в Совкомбанк Страхование Жизни.

Самая часто встречающаяся группа инвалидности — вторая, выплаты по ней составили 112,1 млн рублей (151 случай). Критерием для установления данной группы является наличие стойких нарушений функций организма (в диапазоне 70–80%).

Среди самых частых причин инвалидности помимо онкологии: болезни системы кровообращения — перенесенные инсульты и инфаркты, последствия тяжелых травм — в том числе после ДТП и падений.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на страховую защиту от критических заболеваний. Параллельно увеличивается и частота страховых случаев, связанных с инвалидностью, особенно из-за онкологии. Это подтверждает важность финансовой защиты на этапе лечения и реабилитации», — отметили в страховой компании.

Ранее онколог объяснил, почему бесплатное лечение рака в России не всегда оказывается бесплатным.
 
