На 105-м году жизни умерла звезда британских мыльных опер

В Британии в 104 года умерла актриса Элизабет Келли
На 105 году жизни скончалась британская актриса Элизабет Келли, пишет The Sun.

Издание сообщает, что знаменитость умерла еще 25 декабря прошлого года. Отпевание пройдет 17 февраля в церкви Святого Петра в городе Скарборо. Ее настоятель Эдди Габбинс рассказал, что в последние годы Келли жила в различных домах престарелых. Он навещал ее, чтобы причастить, так как она была «слишком хрупкой» для визитов в церковь.

По словам священника, актриса была сильной женщиной с прекрасным голосом. Она умерла от старости, а ее кончина была мирной. Последний раз Габбинс видел женщину в начале декабря.

В материале отмечается, что карьера Келли на британском телевидении продлилась 40 лет. Она играла в популярных мыльных операх «Ферма Эммердейл», «Улица Коронации» и «Жители Ист-Энда». В последней — о жизни обывателей в вымышленной части Лондона — она снималась с 1997 по 2000 год. Кроме того, актриса появилась в фильме «Круглосуточные тусовщики» о музыкальной жизни Манчестера. Первую роль она получила в 1971-м в возрасте 50 лет, а в 2007-м закончила карьеру. С тех пор Келли жила со своей семьей в Северном Йоркшире. Она овдовела, у нее были сын и дочь и многочисленные внуки и правнуки.

Ранее умерла экранная мать Маколея Калкина из «Один дома».
 
