Экономист рассказал о росте экономики России в 2026 году

Экономист Головнин: экономика России в 2026 году вырастет на 1%
Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%. Об этом РИА Новости рассказал директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.

В прогнозе минэкономразвития РФ прирост ВВП в 2026 году заложен на уровне 1,3% в базовом варианте и в на 0,8% - в консервативном, отметил эксперт.

По его словам, уже в прошлом месяце ряд международных организаций, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, оценили прирост ВВП России на 0,8%.

3 февраля президент РФ Владимир Путин во время открытия первого в этом году совещания по экономическим вопросам заявил, что России нужно добиться восстановления темпов, которыми растет национальная экономика.

5 января Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Согласно соответствующему документу, правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Путин заявил, что посадка российской экономики происходит плавно, но с дисбалансами.
 
