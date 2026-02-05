Трамп рассказал, когда Си Цзиньпин приедет в Вашингтон

Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом американский президент рассказал в интервью NBC.

«Он приедет в Белый дом ближе к концу года», — заявил Трамп.

До этого американский лидер заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в своей стране и высоко уважаемым человеком.

21 января Трамп сообщил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

8 января Трамп выразил уверенность, что председатель КНР не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. По словам американского лидера, он донес до Си Цзиньпина, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается за Китаем.

Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.